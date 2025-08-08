ГУР показало, як уразили цінний радар 'Єнісєй' окупантів з комплексу С-500 в Криму (відео)

"Єнісєй" входить до складу російського комплексу протиповітряної оборони С-500 "Прометей".

Воїни підрозділу "Примари" Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України під час операції на території тимчасово окупованого Криму уразили одну з найцінніших радіолокаційних станцій у арсеналі держави-агресора Росії – 98Л6 "Єнісєй".

Як повідомила прес-служба розвідки, рідкісна і дороговартісна РЛС "Єнісєй" входить до складу російського комплексу протиповітряної оборони С-500 "Прометей".

Водночас, ця система може використовуватись із ворожими комплексами С-400 "Тріумф".

"Ураження "Єнісєя" – суттєвий удар про спроможностях системи ППО російських загарбників у тимчасово окупованому Криму", - наголосили в ГУР.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в Криму українські розвідники знищили кілька радіолокаційних станцій РФ, також уражено десантний катер. Зокрема, ухиляючись від російських ракет, бойові дрони спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" завдали успішного вогневого ураження ворожому десантному катеру проєкту 02510 "БК-16", а також спалили три російські радіолокаційні станціі – "Нєбо-СВУ", "Подльот К-1" та 96Л6Е.

За словами аналітиків, в основі РЛС "Єнісей" — багатоелементна перешкодозахищена активна фазована антенна решітка (АФАР), що дозволяє супроводжувати гіперзвукові цілі, які рухаються на висотах до 120 кілометрів зі швидкістю до 4800 м/с (17280 км/год). Тобто, як зазначають фахівці, система фактично дозволяє здійснювати перехоплення низькоорбітальних космічних цілей. Вона працює за рахунок випромінювання радіохвиль, які потрапляють у потенційні цілі та відбиваються від них на радарі. Блок обробки даних системи аналізує ці повернені сигнали, щоб визначити місце розташування, швидкість та напрямок руху цілі.

