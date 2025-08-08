Electronic Arts оновила античит-систему Javelin, але безрезультатно.

Відкрите бета-тестування Battlefield 6 стартувало менш ніж 24 години тому, а хакери вже проникли в гру, про що свідчать відеоролики, що з'явилися в соцмережах.

Звісно, чітерство завжди було проблемою в мережевих шутерах і Battlefield зокрема. Ось тільки EA ще до запуску бети вжила жорстких заходів, щоб подібному запобігти. Зокрема, для запуску Battlefield 6 на ПК потрібно лізти в BIOS і змінювати системні налаштування.

Також відомо, що Battlefield 6 стала першою грою в серії з просунутою системою захисту від читерів Javelin Anticheat, яка працює на рівні ядра. І відкрита бета продемонструвала вразливості системи, викликаючи питання про її ефективність.

Відео дня

На відео учасник бета-тестування Battlefield 6 вбиває ворогів цілими пачками завдяки читерському софту. У користувача підсвічуються всі вороги крізь стіни. Імовірно, що це wallhack або aimbot.

Неефективність нового античита була зустрінута глузуванням з боку геймерів Низка гравців на консолях також заявили, що вони не використовуватимуть кросплатформну гру, незалежно від того, чи буде чітерство належним чином вирішено на запуску: "Пора відключити кросплей з ПК", вважають юзери.

Нагадаємо, повноцінний реліз Battlefield 6 відбудеться 10 жовтня 2025 року на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series. Що стосується бети, то івент пройде у два заходи у вихідні – 7-10 серпня і 14-17 серпня.

Раніше ми розповідали, що в Battlefield 6 не буде Ніккі Мінаж. Розробники хочуть зробити скіни приземленими.

Вас також можуть зацікавити новини: