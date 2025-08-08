Він запевняє, що не знав про напад на Україну.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко тепер запевняє, що нічого не знав про намір Російської Федерації повномасштабно вторгнутися в Україну 24 лютого 2022 року.

В інтерв'ю журналу Time він заявив, що після закінчення спільних навчань російські війська почали виводити з Білорусі, однак біля кордону з Україною вони "в якийсь момент" повернули на південь і зайшли на територію чужої країни:

"А війська були Східного округу - зі сходу Росії. Я кажу: "Чому війська Росії через Київ пішли на схід Росії, чому Путін виводив їх через Київ до Росії - це питання до Зеленського і до Путіна".

Лукашенко заявив, що зазвичай про такі операції відомо лише вузькому колу людей у Генеральному штабі, а він сам дізнався про напад на Україну вже зі звернення кремлівського правителя Путіна. Також у інтерв'ю білоруський диктатор почав виправдовувати напад на Україну тим, що Путін нібито боявся "удару в спину" з боку західних країн.

"Він казав: ось, якщо раптом в Україні, Донбас там і таке інше, - вони можуть завдати удару в спину. Я кажу: за це можеш не переживати, це моя зона відповідальності, росіянам в спину я стріляти не дозволю. І я це публічно говорив, відверто", - сказав він.

Що Лукашенко казав про війну у 2022 році

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни Лукашенко продемонстрував карту, яка нібито мала довести плани України здійснити напад на Білорусь.

Цей момент потрапив на відео, яке швидко розлетілося в медіа і соціальних мережах, а самі слова диктатора перетворилися на мем:

"А я зараз вам покажу, звідки на Білорусь готувався напад. І якби за шість годин до операції не було завдано превентивного удару по позиціях - чотири позиції, я зараз покажу карту, привіз - вони б атакували наші війська, Білорусі та Росії, які були на навчаннях. Тому не ми розв'язали цю війну, у нас совість чиста. Добре, що почали".

Цей епізод став прикладом того, як Лукашенко активно включився в інформаційну кампанію Кремля, намагаючись показати загрозу з боку України.

Проте жодних підтверджень планів ЗСУ нападати на Білорусь не існувало - натомість саме з білоруської території почалося російське вторгнення на північ України.

Вас також можуть зацікавити новини: