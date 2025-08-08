Ford Motor Company почала випуск пікапа Ford F-Series наприкінці 40-х.

Рейтинг найбільш продаваних автомобілів у США в 2025 році очолює Ford F-Series. Про це повідомляє портал Focus2Move.

Попри падіння у 1,7%, частка Ford F-Series у першому півріччі становила 5%, що є дуже гарним результатом з огляду на об’єми американського ринку.

Зазначимо, що Ford F-Series - справжня класика не тільки американського, а й світового авторинку. Автомобіль в різних ітераціях випускають із 1948 року. Раніше стало відомо, що Ford випустив 40-мільйонний пікап F-Series.

На другій позиції знаходиться ще один пікап – Chevrolet Silverado. Його випускають не так довго – ‎з 1998 року. Автомобіль отримав велику популярність, з'явившись у фільмі Квентіна Тарантіно "Убити Білла", а також у кліпі співачки Lady Gaga під назвою Telephone.

Третя сходинка навряд чи порадує американських патріотів, адже на ній знаходиться японський кросовер Toyota RAV4. Цікаво, що перше покоління цього авто позиціонували як жіночий автомобіль для активного відпочинку – звідси і походження назви (Recreation Active Vehicle).

Серед найбільш цікавих тенденцій – стрімке падіння Tesla Model Y та значний скачок Toyota Tacoma.

Загалом десятка виглядає таким чином:

Ford F-Series (-1,7%);

Chevrolet Silverado (-16,6%);

Toyota RAV4 (-17,5%);

Honda CR-V (+6,1%);

Ram Pick-Up (+16,4%);

GMC Sierra (+14,5%);

Chevrolet Equinox (+15,6%);

Toyota Camry (-15,5%);

Tesla Model Y (-41,7%);

Toyota Tacoma (+58,6%).

Нещодавно УНІАН повідомив, що на Tesla Cybertruck випробують ракети. Автомобіль не буде нічого запускати, замість цього він сам стане мішенню для різних зразків керованої зброї. Такі навчання дозволять краще підготувати американські підрозділи до реальних військових операцій, в яких противник буде використовувати різні транспортні засоби.

А ще раніше було названо п’ять американських марок з відмінною репутацією. До списку доволі очікувано потрапив Ford, автомобілі якого можуть похвалитися прекрасною надійністю.

