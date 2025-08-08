За останній рік продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 22,6%.

Споживчі ціни в липні, порівняно з червнем, вперше за два роки знизилися – на 0,2%. Річна інфляція в липні сповільнилася до 14,1% (порівняно з 14,3% у червні).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Так, у порівнянні з червнем, продукти харчування та безалкогольні напої в липні подешевшали на 1,1%. Найбільше знизилися ціни на овочі (на 23,9%) та на цукор (на 2,8%). Окрім продуктів харчування, подешевшали одяг та взуття (на 4,6%).

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,6%.

При цьому за останній рік продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 22,6%. Великий стрибок цін продемонстрували яйця (+82,4%), фрукти (+52,1%), олія соняшникова (+30,4%), масло (+27,8%), м’ясо та м’ясопродукти (+24,2%), молоко (+20,3%). Єдиним продуктом, ціна якого знизилася, став цукор (-5,4%).

Послуги зв'язку за останній рік подорожчали на 15,1%, ресторанів та готелів – на 15%, охорони здоров'я – на 12,3% та освіти – на 12,1%.

У червні річна інфляція в Україні вперше за рік сповільнилася – до 14,3% у порівнянні з червнем минулого року. При цьому подорожчання продуктів харчування в червні в річному вираженні склало 23,2%.

Уряд схвалив Прогноз економічного розвитку України на наступні три роки, який передбачає два сценарії – припинення вогню в 2026 році та продовження бойових дій. Відповідно різняться прогнози інфляції за цими сценаріями.

За оптимістичного сценарію інфляція на кінець 2026 року складатиме – 8,6%; в 2027 – 5,9%; в 2028 – 5,3%. Другий сценарій передбачає такі показники індексу споживчих цін: в 2026 році – 9,9%; 2027 – 9,4%; 2028 – 7,5%.

