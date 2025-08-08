Марсохід Curiosity НАСА зробив чорно-білі знімки каменю на поверхні Марса, дивно схожого на шматок корала.

Марсохід Curiosity NASA передав на Землю інтригуючі знімки предмета, схожого на шматок корала, знайденого на Червоній планеті. Як пише LiveScience, на чорно-білому знімку, зробленому за допомогою телескопічної камери високого розрізнення, встановленої на марсоході, - і опублікованому NASA в заяві від 4 серпня, зображений камінь завширшки приблизно 2,5 см із химерними відростками.

Дивний об'єкт насправді є невеликим світлим каменем, що зазнав вітрової ерозії, який марсохід виявив усередині кратера Гейла на Марсі. Однак він напрочуд схожий на корали, що мешкають в океанах Землі.

"Curiosity виявив безліч подібних каменів, які утворилися під впливом стародавньої води в поєднанні з мільярдами років піскоструменевої обробки вітром", - ідеться в заяві представників NASA.

Відео дня

Згідно із заявою, коралові породи на Марсі почали формуватися мільярди років тому, коли на Червоній планеті ще була вода. Як і вода на Землі, вона була сповнена розчинених мінералів. Вона просочувалася крізь дрібні тріщини в марсіанських породах, поступово відкладаючи мінерали й утворюючи тверді "прожилки" всередині них.

Ці прожилки утворюють химерні гілки об'єкта коралової форми, який зображений на знімку Curiosity, після того, як мільйони років ерозії, спричиненої вітрами, що несуть пісок, розмили породу.

Curiosity здійснив посадку на Марс 2012 року, приземлившись у кратері Гейла. До теперішнього моменту Curiosity пройшов близько 35 кілометрів кратера. Дослідження марсохода вже виявили численні докази того, що на Марсі колись існував потенціал для життя, включно з ознаками того, що на червоній планеті колись існував вуглецевий цикл.

Раніше повідомлялося, що марсохід NASA Perseverance, можливо, виявив докази існування життя на Марсі в минулому: він знайшов дивну, плямисту породу зі слідами хімії, яка могла підтримувати існування стародавніх мікробів.

Вас також можуть зацікавити новини: