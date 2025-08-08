Окрім м'яса, стрімко зростають ціни на рослинні олії.

У світі стрімко дорожчають деякі продукти харчування. Більш за все в липні по всьому світу здорожчали м'ясо та рослинні олії, йдеться в актуальному звіті Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН.

Ціни на м'ясо в липні були на 1,2% вище, ніж у червні, і на 6% вище, ніж рік тому, досягнувши нового історичного максимуму. Зростання зумовлене переважно підвищенням цін на яловичину та баранину, а також незначним зростанням цін на птицю, тоді як свинина, навпаки, подешевшала.

Ціни на рослинну олію істотно зросли (7,1%) і досягли трирічного максимуму. Зростання було обумовлено підвищенням котирувань на пальмову, соєву та соняшникову олію, що з лишком компенсувало зниження цін на рапсову олію. Ціни на соняшникову олію зросли через сезонне скорочення поставок у Чорноморському регіоні. Натомість світові ціни на рапсову олію в липні знизилися, головним чином під тиском надходження нових запасів врожаю в Європі.

Зернові здешевшали на 0,8% за місяць і на 3,8% за рік. Так, повідомляється, що світові експортні ціни на ячмінь і кукурудзу зросли, тоді як ціни на сорго і пшеницю знизилися. Посушливі умови в Східній Європі та деяких районах України зокрема вплинули на міжнародні ціни на кукурудзу. Рис за місяць подешевшав на 1,8%.

Молочна продукція незначно здешевшала (0,1% до червня), але все одно продавалася набагато дорожче, ніж рік тому (21,5%). Перше з квітня 2024 року подешевшання цієї групи товарів було спричинене падінням міжнародних цін на вершкове масло та сухе молоко, яке було значною мірою компенсоване подальшим зростанням цін на сир. Також вперше за півроку здешевшало масло.

Відзначимо, що ціни на цукор були нижчими відносно попереднього місяця (0,2%) і 2024 року (13,5%), продовжуючи п’ятимісячну тенденцію до зниження.

Загалом, за даними ФАО, індекс цін на усі продукти харчування у липні 2025 року зріс в порівнянні з червнем на 1,6%. Для порівняння, у липні 2024 року індекс продуктових цін був нижчим на 7,6%.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

В Україні фіксуються значні коливання цін на традиційні літні овочі – помідори та огірки. Так, тепличні помідори продовжують дешевшати, а грунтові помідори взагалі користуються низьким попитом через невисоку якість та зовнішній вигляд.

Водночас на огірки досить високий попит. Українців не може не радувати, що зараз вони коштують на 15% дешевше, ніж рік тому в серпні.

Відзначимо, що попри деяке здешевшання зернових на світовому ринку, в Україні є всі передумови до суттєвого здорожчання окремих видів хлібу через неврожай.

