МВФ вперше розміщує багатомільярдну емісію облігацій

Бразилія виділить 10 млрд дол. на придбання облігацій Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це повідомив міністр фінансів латиноамериканської країни Гвідо Мантега, передає Reuters.

Йдеться про облігації, які МВФ збирається випустити для поповнення свого фонду допомоги країнам, що постраждали від кризи. Емісія облігацій - один із шляхів збільшення резервів МВФ утричі (з нинішніх 250 млрд дол. до 750 млрд дол.), про яке лідери країн "Великої двадцятки" (G20) домовилися 2 квітня 2009 р. на саміті в Лондоні. Крім того, фонд планує збільшення внесків від членів МВФ, а також двосторонні боргові зобов`язання (коли члени МВФ позичають фондові кошти, які той, у свою чергу, перепозичає країнам, що їх потребують).

Першою країною, яка оголосила про своє рішення придбати облігації МВФ стала Росія. 26 травня ц.р. з`явилася інформація про те, що Росія вкладе в облігації МВФ 10 млрд дол. із золотовалютних резервів. При цьому міністр фінансів РФ Олексій Кудрін наголосив, що "надійність, ліквідність і можливість повернення цих коштів відповідають найнадійнішим ліквідним паперам, які є сьогодні на ринках".

Ідея випускати власні облігації з`явилася у МВФ набагато раніше - ще в 1980-х роках. Проте досі жодного випуску цінних паперів від МВФ так і не було емітовано, попри розроблені в ті ж роки механізми і процедури. Передбачається, що облігації МВФ зможуть купувати держави-члени, а тримати ці цінні папери мають право центральні банки або інші держоргани, але ніяк не приватні особи.

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