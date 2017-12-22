В результаті масштабної операції в Україні накрили групу шахраїв, які ошукували тяжко хворих

Генеральна прокуратура України та підрозділи Національної поліції провели у семи містах широкомасштабну операцію за участю майже 500 правоохоронців з ліквідації злочинної організації, яка ошукувала громадян. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

Читайте такожКіберполіція викрила двох киян, які ошукали громадян на понад 100 тисяч гривеньЯк зазначив Луценко, ця злочинна організація ошукала понад тисячу громадян.

"Під час операції ліквідовано злочинну організацію, яка упродовж 5 років вводила в оману і ошукувала не менше 1200 довірливих громадян переважно з числа одиноких громадян похилого віку, оскільки вони є найбільш соціально незахищеними та довірливими особами, які мають різноманітні захворювання", - заявив він.

За його словами, наразі затримано лідера організації та вище керівництво.

"Затримано лідера злочинної організації та його вище керівництво (всього 10 осіб), а також вилучено майна та грошових коштів на загальну суму понад 5 млн грн. Санкція інкримінованих підозрюваним статей передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна", - повідомив він.

Генпрокурор уточнив, що учасники організації видавали себе за іноземних лікарів та пропонували нові технології і неіснуючі ліки для лікування різних захворювань.

"Злочинці, видаючи себе за іноземних лікарів, розмовляючи з удаваним іноземним акцентом, пропонували за допомогою вигаданих новітніх технологій, зокрема супутникової телефонної діагностики організму, та неіснуючих ліків нібито іноземного виробництва, здійснити успішне лікування різноманітних захворювань, у тому числі тяжких та невиліковних (Альцгеймера та Паркінсона)", - написав Луценко.

Водночас, за даними генпрокурора, потерпілі купляли дешеві вітчизняні лікарські засоби, з яких було попередньо видалено відповідне маркування, чи дешеві біологічно активні домішки, які не є лікарськими засобами.