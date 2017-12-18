В Україні викрили здирників, які маскувалися під благодійників-антикорупціонерів (відео, документ)

Поки міжнародна спільнота вимагає від України створення антикорупційного суду, під цією назвою вже працюють аферисти. Як розповідає газета «Дзеркало тижня», громадська організація «Благодійний фонд «Міжнародні антикорупційні суди» шантажує провідні українські підприємства, вимагаючи сплатити гроші, аби уникнути звинувачень у корупції.

Від дій псевдоблагодійників вже постраждали кілька вітчизняних підприємств, серед яких Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод, Побузький феронікелевий комбінат, ТОВ «Дельта Вілмар СНД», Житомиробленерго та ін. Громадська організація з гучною назвою «БО «Міжнародні антикорупційні суди» розсилає підприємствам листи, додаючи рахунок-фактуру на декілька десятків тисяч гривень. І натякає: тих, хто відмовиться, чекають великі проблеми як в Україні, так і з іноземними партнерами.

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Після відмов «співпрацювати» псевдоблагодійники завалюють скаргами державні органи, ініціюючи шквал перевірок на підприємствах. Претензії різнопланові: від звинувачень у контрабанді до фінансуванні терористичних організацій. Втім, головне поле їхньої діяльності – закордонні інстанції, в яких вони намагаються знищити імідж українських компаній, йдеться у матеріалі ДТ.

Зокрема щодо одного з провідних українських виробників фармацевтичної продукції - Борщагівського хімфармзаводу – «антикорупціонери» після відмови платити 20.000 грн розіслали листи на міністерства охорони здоров’я країн, куди БХФЗ постачає свою продукцію. В результаті підприємству було заблоковано експорт продукції у Республіку В'єтнам. Отримавши лист зі звинуваченням підприємства у корупції, навіть без жодних доказових документів, МОЗ В'єтнаму відреагувало радикально, призупинивши імпорт всіх лікарських засобів виробництва БФХЗ.

Юристи вважають, що секрет успіху шахраїв – в назві громадської організації.

Співзасновники МАКС Руслана Броніна та Анатолій Місяць переконують журналістів, що навпаки захищають імідж держави в іноземних інстанціях і розповідають про співпрацю з Інтерполом, Податковим управлінням США, Європейським судом аудиторів та ін. «Разом з поліцією Ірландії ведемо альтернативний судовий процес в Ірландії проти Мінфіну Росії та ВТБ-банку, а географія проведених нами судів проти Д.Фірташа, в тому числі проти ФБР та Генпрокурора Австрії та Газпрому звільнили дорогу для екстрадиції Фірташа в США», - йдеться в листах МАКС. При цьому будь-які докази «антикорупціонери» наводити відмовляються, а за які кошти проводиться така масштабна робота також сказати не можуть.

Разом із тим у Міністерстві юстиції України чітко заявили: «Благодійна організація «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди» для представництва інтересів держави Україна в закордонних юрисдикційних органах не залучалась».

Питання діяльності самоназваних «антикорупціонерів» вже знаходиться на контролі Кабінету міністрів. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман дав урядові доручення міністерству юстиції України та міністерству внутрішніх справ України опрацювати це питання і припинити нанесення збитків державі шахраями.