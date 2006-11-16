ФДМУ не встигає продавати держмайно з потрібною швидкістю

Сумарна вартість об`єктів державної власності, що підлягають приватизації в 2007 році , включених у поданий до Верховної Ради орієнтовний перелік, становить трохи більше 5 млрд. грн.

Про це повідомив заступник голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації, народний депутат Олександр БОНДАР під час сьогоднішнього засідання комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, він також зазначив, що Фонду держмайна не вдасться виконати план із надходжень від приватизації наступного року (10 млрд. грн. - УНІАН) за рахунок реалізації держоб’єктів разом із земельними ділянками. За його словами, для продажу держоб’єктів із земельними ділянками необхідний спеціальний підготовчий період, щоб включити до статутного фонду підприємства вартість землі, що приватизується. «Наступного року Фонд не встигне зробити відповідну підготовку», - зазначив О.БОНДАР. На його думку, уряд, як і прогнозувалося раніше, намагатиметься виконати план із надходжень, виставляючи об`єкти, яких сьогодні немає в списку.

Водночас, заступник голови Фонду держмайна Дмитро ПАРФЕНЕНКО зазначив, що тільки номінальна вартість включених в орієнтовний перелік об`єктів становить 7,7 млрд. грн. За його словами, проект програми приватизації на 2007 рік передбачає, що об`єкти, що приватизуються, виставлятимуться на відкритих торгах, що також має сприяти збільшенню надходжень від приватизації.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада у Верховній Раді було зареєстровано внесений Кабінетом міністрів України проект закону (№2550) «Про орієнтовний перелік об`єктів права державної власності, що підлягають приватизації в 2007 році», до якого було включено понад 500 об`єктів.