На кордоні зі Словаччиною та Польщею на кілька кілометрів розтягнулися черги з автомобілів

У неділю, 24 грудня, на українсько-словацькому кордоні утворилися величезні черги з автомобілів, які розтягнулися на кілька кілометрів. Великий пасажиропотік зафіксовано з боку Словаччини. Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"З української сторони черг немає. Це спостерігається на всіх пунктах пропуску на кордоні з Європейським Союзом. У той же час, дійсно, з двох сторін, наприклад, Словаччини та Польщі, черги розтягнулися на багато кілометрів. НА КПП "Ягодин", за нашою інформацією, черга становить десь близько 900 автомобілів. Приблизно така ж ситуація зараз у "Шегинях", мається на увазі на в'їзд в Україну. Це пов'язано з тим, що українці, які працюють за кордоном, в європейських країнах, на новорічні та різдвяні свята повертаються додому", - сказав він.

За його словами, на даний момент вживаються заходи для того, щоб прискорити в'їзд автомобілів в Україну. Також спостерігається збільшення пасажиропотоку на КПВВ в зоні АТО. Як розповів Слободян, черги утворилися несуттєві.