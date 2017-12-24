Український гурт перетворив "Щедрик" на новорічний рок-хіт (відео)

Український рок-гурт О. Torvald створив кавер на пісню "Щедрик", перетворивши її на рок-хіт. Про це повідомляє "Обозреватель".

Нова пісня "Ракамакафо" була представлена в суботу, 23 грудня, під час фінального шоу "Х-Фактору".

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"Ми з хлопцями помітили, що в новорічному ефірі цього року дуже мало святкового настрою, і згадали про пісню, написану 5-6 років тому. У підсумку підставили семпл "Щедрика" в драйвову гітарну гармонію, і таким чином повернули людей в атмосферу різдвяного таїнства. Адже "Щедрик" - це велика мелодія всіх часів і народів, написана нашим українським композитором. Для багатьох - це зберігся з дитинства головний символ свят. Щойно починає грати "Щедрик", відчувається Новий рік, Різдво, запах бенгальських вогнів", - прокоментував соліст групи Женя Галич.

Він також пояснив, що назва пісні "Ракамакафо" обрано з метою ностальгії. За його словами, це слово з пісні "Freestyler" популярної колись групи BomfunkMCs.

Як повідомляв УНІАН,у Сінгапурі заспівали "Щедрик" під час молитви про мир.