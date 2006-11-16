Росія намагається скоротити притік гастарбайтерів

Голова Федеральної міграційної служби (ФМС) Росії Костянтин Ромодановський прокоментував квотування іноземної робочої сили згідно з новим законом про правове становище іноземців в Росії, який набуває чинності наступного року.

"Це питання, в першу чергу, регіону. І визначається він потребами регіону в робочій силі - які потрібні фахівці, скільки їх. Це визначає регіон і надалі затверджується ухвалою уряду", - сказав він.

За словами голови ФМС, служба готується до того, що з наступного року буде різко обмежено кількість іноземців, що мають право працювати на російських ринках. "Ми до цього готуємося дуже серйозно. Скажу, що у мене є невеликий резерв, який буде спрямований саме на вирішення цієї проблеми. Людський резерв, співробітники, які займатимуться саме вирішенням цих питань", - пояснив він.

Ромодановський також згадав про ряд проблем у легалізації мігрантів.

"На жаль, є в Росії люди, які живуть по 10 і більше років, не мають якогось статусу, ховаються по квартирах, і в цьому напрямі ми працюємо. Я думаю, що подібна акція (легалізація) повинна бути визначена або указом президентом, або якимось іншим актом. Але це дуже серйозна річ, і до неї потрібно ставитися серйозно", - сказав він.

РІА "Новости"