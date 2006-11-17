Ющенко: позиція «УкрГаз-Енерго» несе загрозу національній безпеці країни

Президент України Віктор ЮЩЕНКО занепокоєний ситуацією із припиненням газопостачання великим промисловим підприємствам України, і вважає, що питання забезпечення газом промислових підприємств та невизначеність відносин постачальників газу та підприємств теплокомуненерго перейшло в площину загроз національній безпеці України.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Зокрема, у повідомленні зазначається, що на початку листопада поточного року ЗАТ «УкрГаз-Енерго», який є основним постачальником природного газу українським споживачам, всупереч раніше укладеним договорам відмовився надавати природний газ 16 найбільшим промисловим підприємствам України. Глава держави висловив занепокоєнння такою ситуацією.

“Президент переконаний, що така позиція зазначеної компанії, яка фактично є монополістом на газовому ринку, несе загрозу національній безпеці країни, може призвести до непередбачуваних негативних соціально-економічних та екологічних наслідків”, - підкреслює прес-служба.

З цього приводу зазначається, що за дорученням глави держави Антимонопольний комітет України проведе розслідування цього конфлікту на предмет можливого порушення ЗАТ «УкрГаз-Енерго» антимонопольного законодавства.

Крім того, у повідомленні підкреслюється, що галузеве міністерство, до компетенції якого належить питання організації газопостачання підприємств, також не повинно відсторонюватися від зазначеної проблеми. “Міністерству палива та енергетики необхідно вивчити ситуацію, що виникла на газовому ринку, і вжити відповідних заходів, які дозволять нормалізувати постачання енергоносіїв споживачам України”, - йдеться в документі.