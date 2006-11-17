ЄБРР вважає українську економіку неефективною

Європейський банк реконструкції та розвитку характеризує українську економіку як одну з найбільш енергомістких та неефективних у регіоні – про це йдеться у щорічній доповіді банку щодо стану перехідних економік світу. На думку авторів звіту, українська економіка є дуже вразливою до подальшого подорожчання енергоносіїв, а також від світових коливань цін на метали. Водночас у звіті ЄБРР відзначається, що українська економіка цілком впоралася із першим підвищенням цін на газ та електроенергію, що відбулося у першій половині цього року.

ВВС