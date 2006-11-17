У Києві розбився відомий український гонщик і телеведучий (фоторепортаж)

Біля півночі, автомобіль Вольво 740, за кермом якого був відомий український гонщик і телеведучий Олексій Мочанов, злетів з дороги і врізався в стовп.

Щоб витягнути Олексія, довелося викликати спеціальний загін МНС. У момент зйомки постраждалий так і не прийшов до свідомості. Причина зіткнення з електроопорою невідома. Швидше за все, автомобіль, рухаючись на великій швидкості з боку Бессарабки, зачепив траву на розподільчій алеї.

Як розповів колега Олексія, автогонщик Олександр Салюк старший, вранці техніки оглянули машину, і знайшли пошкодження переднього лівого колеса. Швидше за все Олексій Мочанов навіть не встиг зрозуміти що трапилося. Машина налетіла на якийсь металевий предмет, колесо лопнуло, Вольво повело на зелену зону, після чого автомобіль став зовсім некерований.

Зараз Олексій Мочанов знаходиться в 17-ій лікарні. Він повернувся до свідомісті. Травми серйозні, але нібито загрози життю не несуть.

Магнолія-ТВ