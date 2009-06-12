ВР відмовилася розглядати зміни до Бюджетного кодексу

Верховна Рада відхилила питання про розгляд сьогодні проекту закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України у другому читанні, включене до порядку денного.

Як передає кореспондент УНІАН, за розгляд цього питання проголосували 225 народних депутатів.

Як наголосив голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, зазначений законопроект є дуже складним і водночас вкрай важливим для життя країни. Тому він висловив застереження, що цей законопроект сьогодні у будь-якому випадку не буде ухвалений, адже, на його думку, більшість депутатів не мали часу докладно на належному рівні з ним ознайомитися.

Тому В.ЛИТВИН запропонував повернутися до цього питання наступного пленарного тижня.

У свою чергу, заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що його політична сила не голосуватиме за зміни до Бюджетного кодексу внесені урядом.

«У тому варіанті, який передбачений урядом, його не інакше як маразматичним назвати не можна», - сказав О.ЄФРЕМОВ, додавши, що там є моменти, які взагалі недопустимі.

Наприклад, пояснив він, уряд пропонує створити фонд з викупу підприємств. «Ми що, знову повертаємось до державної власності?», - запитав О.ЄФРЕМОВ.

Також він не погодився з функціями, які покладає на себе уряд при формуванні бюджетів 13 тисяч утворень, наприклад, сільських рад.

«Якщо припустити суто арифметичну помилку при формуванні бюджету у 10%, то це 1300 бюджетів, які будуть сформовані з помилками», - пояснив депутат, зазначивши, що 1300 керівників сільських рад навряд чи матимуть можливість потрапити до Міністерства фінансів з метою коригування своїх бюджетів.

Водночас, О.ЄФРЕМОВ піддав критиці пропозицію надати Мінфіну право самому перерозподіляти державний бюджет за статтями.

«Тоді давайте ми надамо право Кабміну приймати закони і взагалі скасуємо Верховну Раду», - заявив О.ЄФРЕМОВ, наголосивши, що фракція Партії регіонів за ці запропоновані урядом зміни до Бюджетного кодексу голосувати не буде.