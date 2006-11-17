Наглядову раду ”Укрнафти” очолив Вадим Чупрун

Акціонери ВАТ «Укрнафта» на своїх сьогоднішніх зборах обрали головою наглядової ради товариства першого заступника міністра палива та енергетики України Вадима ЧУПРУНА замість Володимира КАРЕТКА, який обіймав цю посаду з 11 травня 2006 року.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували більш як 99% акціонерів і їхніх представників .

Акціонери ВАТ «Укрнафта» на сьогоднішніх зборах також переобрали головою правління компанії Ігоря ПАЛИЦЮ.

Разом із тим, акціонери вивели зі складу наглядової ради «Укрнафти» Владислава ТАРАШЕВСЬКОГО, Дмитра ЄГЕРЯ, Ігоря ВОРОНІНА, Олександра БОЛКІСЄВА і Дмитра ПАРФЕНЕНКА, ввівши до складу наглядової ради Юрія БОРИСОВА (радник міністра палива та енергетики), Ігоря ВОРОНІНА (заступник голови правління НАК «Нафтогаз України»), Ельдара САБІРОВА (представник Мінпаливенерго), Світлану ЛЕДОМСЬКУ (заступник голови Фонду держмайна) і Ігоря КІРЮШИНА (голова правління ВАТ «Укртранснафта»).

Всього для участі в зборах акціонерів було зареєстровано 64 акціонерів і їхніх представників - 45 млн. 542 тис. 747 голосів, що становить 83,983% загальної кількості акціонерів і, згідно зі статтею 41 Закону «Про господарські товариства», кворум досягнутий і збори є правомочними.

Голосування відбувалося у закритому режимі.

Нагадаємо, збори акціонерів «Укрнафти» були ініційовані основним акціонером компанії – НАК «Нафтогаз України».

Всього в наглядовій раді ВАТ «Укрнафта» 11 членів. Сьогодні на зборах були замінені 6 членів наглядової ради. Також залишилися членами наглядової ради: Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ, Геннадій БОГОЛЮБОВ, Михайло КІПЕРМАН, Тимур НОВИКОВ і Геннадій КОРБАН.

Як повідомляв УНІАН, акціонери «Укрнафти» на чергових зборах 17 листопада мали намір розглянути питання про створення дочірньої компанії в Нігерії зі 100% українським статутним капіталом.

Акціонери розглянуть також питання, що стосуються зміни складу Наглядової ради і Ревізійної комісії. Окремим пунктом до порядку денного включене питання відкликання і обрання голови і членів правління ВАТ.

Нагадаємо, міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО заявив, що Мінпаливенерго в особі НАК «Нафтогаз України» на зборах акціонерів ВАТ «Укрнафта» 17 листопада не має наміру ініціювати зміну керівництва компанії.

«Фінансово-економічні показники свідчать, що немає необхідності змінювати керівництво», - сказав Ю.БОЙКО. Водночас він зазначив, що «корективи будуть внесені».

Також Ю.БОЙКО додав, що Міністерство палива та енергетики підготувало свої пропозиції з цього питання, які зараз узгоджуються з усіма акціонерами «Укрнафти».

Довідка УНІАН. ВАТ «Укрнафта» - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти і газового конденсату від загального обсягу видобутку в країні.

50%+1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 41% акцій контролює група «Приват».