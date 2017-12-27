З кожним роком все більше українців вважають напрям розвитку країни неправильним – соціологи

Майже 74% опитаних українців вважають, що події в країні розвиваються у неправильному напрямку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна, презентуючи результати проведеного 15-19 грудня ц.р. загальнонаціонального опитування «Підсумки-2017: громадська думка».

Соціологи звертають увагу, що про неправильний напрямок кажуть з кожним роком все більше опитаних (58% – у 2014 р., 68% – у 2015 р., 67% – у 2016 р.).

При цьому, 14,4% з числа опитаних цього року переконані у тому, що події в країні розвиваються у правильному напрямку. А отже, відсоток громадян з такою думкою зменшується (22% – у 2014 р., 15% – у 2015 р., 16% – у 2016 р.).

Не змогли визначитись з відповіддю наразі 11,9% респондентів, при тому що у попередні роки цей відсоток був більшим (20% – у 2014 р., 17% – у 2015 р., 17% – у 2016 р.).

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Для тих, хто вважає, що Україна іде у правильному напрямку, головними аргументами цієї впевненості є : прямування України в напрямі європейської інтеграції, отримання безвізового режиму (76,3%), здійснення в країні, хоч і не надто швидко, потрібних реформ (47,1%), зміцнення української армії, яка змогла дати відсіч агресору (34,4%), процеси децентралізації, які дають більше прав місцевим громадам (32,9%), отримання пенсіонерами надбавки до пенсій (29,2%), зростання соціальної активності людей, поширення волонтерства (25,2%).

Для тих, хто вважає, що Україна прямує у неправильному напрямку, свідченням хибності шляху є наступні аргументи: і досі триває війна на сході (73,6%), зростають ціни, а зарплати не ростуть (49,9%), високий рівень корупції (47%), у людей немає впевненості у своєму майбутньому (31,3%), дуже зросли комунальні тарифи (25,3%), країною й досі правлять олігархи (22,3%), реформи практично не здійснюються (22,1%), дуже погана медицина (20,2%).

Основним сигналом того, що країна стала йти «у правильному напрямку», для більшості населення стало б передовсім закінчення бойових дій, встановлення миру на Донбасі (74,6%), загальне зростання української економіки (49,8%), притягнення до кримінальної відповідальності корупціонерів (45,6%), загальне зростання рівня життя людей – пенсій, зарплат, стипендій (42,3%), створення нових робочих місць (29,7%).

Лише 21,5% населення певні, що Україна здатна подолати наявні проблеми і труднощі у найближчі кілька років (щоправда, у 2016 році таких було ще менше – 17%), 49,3% вважають, що це відбудеться, але у більш віддаленій перспективі, а 15,2% переконані у неспроможності країни. Важко було відповісти на запитання 14% респондентів.

На думку громадян, у більшості сфер життя становище в Україні в 2017 році істотно погіршилося. Найбільш негативні зміни сталися: у рівні цін та тарифів – тут погіршення зазначили 86,6% населення, в економічному становищі України – 71,8%, у рівні стабільності (71,8%), ставленні громадян до влади (68,9%), упевненості громадян у завтрашньому дні (67,5%), рівні добробуту родини (63,1%), ситуації зі злочинністю (61,4%), охороною здоров’я (61,3%), у ставленні влади до громадян (59,9%).

Окрім того, переважно погіршення ситуації було зазначене в соціальному захисті (49,9%), оплаті праці (48,9%), дотриманні законності державними службовцями (46,8%), освіті (42,3%), пенсійному забезпеченні (39,1%).

Переважно нічого не змінилося у таких сферах, як становище україномовного населення (64,1%), становище російськомовного населення (59,8%), становище релігійних та етнічних меншин (58,8%), рівень свободи слова (43,9%), рівень демократії (44,4%), міжнаціональні стосунки (42,6%).

Розділилися думки щодо становища у сфері прав людини - 40% вважають, що ситуація не змінилася, а 39% – що змінилася на гірше.

За словами Бекешкіної, єдиною сферою, де громадяни відзначили поліпшення ситуації, є обороноздатність країни – зміни на краще позначили 39% населення (на гірше – 21%). Майже поділилися думки щодо міжнародного іміджу України: 24% громадян вважають, що імідж змінився на краще, 34% – на гірше, і 28% думають, що він не змінився.

У цілому ситуація в країні, згідно з даними дослідження, на думку 69,3% населення змінилася на гірше (у 2016 р. – 73%); змінилась на краще – 3,8%, не змінилась – 18,8%. Було важко відповісти на запитання 8,1% респондентів.

Як зазначили соціологи, якщо порівняти з минулим роком, то в 2017-му певні зміни на гірше громадська думка відзначала у сфері охорони здоров’я (у 2016 році погіршення відзначали 53%, у 2017 р. – 61%), в освіті (відповідно, 36% і 42%), в дотриманні прав і свобод громадян (32% і 39%). Водночас у певних сферах населення помітило явні зміни на краще: у 2016 році лише 4% населення угледіли зміни на краще в пенсійному забезпеченні, у 2017 р. таких вже 22,5% (зміни на гірше позначили 49%, у 2016 р. – 49%) та у оплаті праці – зміни на краще у 2016 р. позначили лише 3%, тоді як у 2017 р. – 15%.

Досліджено думку загалом 2004 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Дослідження проводилось спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.