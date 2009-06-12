Як отримати півгодини міжнародних розмов «за дякую»

Skype і ПриватБанк (офіційний представник Skype в Україні) проводять соціальну акцію «Отримай 30 хвилин міжнародних розмов у подарунок».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПриватБанку, в рамках акції всі бажаючі зможуть спробувати і оцінити платні можливості "Скайпа" – дзвінки на міські і мобільні телефони по всьому світу за найдешевшими тарифами.

«Для акції виділено фантастичний для України рекламний бюджет – 2,4 млн. подарункових ваучерів, а це близько 1,2 млн. євро. Бюджет цієї акції є одним з найбільших рекламних бюджетів в Україні в 2009 році. Але, на відміну від більшості кампаній, бюджет дістанеться споживачам, а не рекламним агентствам», - цитує прес-служба голову правління ПриватБанку Олександра ДУБІЛЕТА. Він зазначив, що ця акція дозволить багатьом українцям вільно спілкуватися зі своїми рідними, друзями за кордоном, а бізнесу - почати значно економити на телефонних переговорах.

Поповнювати особистий рахунок в Skype можна через ПриватБанк.

Щоб одержати подарунковий ваучер Skype, необхідно або відправити SMS з командою «SKYPE» на короткий номер 7660 з будь-якого мобільного телефону українських операторів, або ввести свій мобільний номер телефону на спеціальному банер-віджеті на сайтах http://skype.privatbank.ua, www.privatbank.ua і сайтах партнерів, або в Приват-24 для фізичних і юридичних осіб – через банер «Промо-ваучер Skype».

Подарунковий ваучер Skype дозволяє безплатно дзвонити на міські і мобільні телефони впродовж 30 хвилин (дзвінки до країн, до яких застосовується світові тарифи, виключаючи плату за з`єднання). Після активації ваучера, Skype-рахунок користувача буде поповнено на 0,51 EUR. Всі подробиці акції - на http://skype.privatbank.ua/

В рамках акції будь-який власник сайту може брати участь в кампанії. Як повідомив керівник центру електронного бізнесу ПриватБанку Олександр ВІТЯЗЬ, для цього достатньо встановити на сайт спеціальний віджет. Одержати код для вставлення на сайт можна у віджеті - посилання «Хочеш роздавати ваучери?».

Довідка УНІАН. Програма інтернет-телефонії Skype була заснована в 2003 році. На сьогоднішній день кількість зареєстрованих користувачів становить більш як 370 млн. чоловік у всьому світі. Доходи Skype одержує за рахунок оплати дзвінків на стаціонарні та мобільні телефони, голосову пошту, за рахунок переадресації викликів і СМС. Skype використовується практично в кожній країні світу, в цілому люди “наговорили” більше 100 млрд. хвилин, спілкуючись Skype-to-Skype (безплатні дзвінки між абонентами Skype). Спілкування по Skype можливо за допомогою комп`ютера, мобільного телефону і спеціальних пристроїв Skype, які реалізуються широкою мережею партнерів.

У грудні 2008 року ПриватБанк і компанія Skype заявили про спільну діяльність в Україні.