Експерт стверджує, що міністерство Кучеренка дискредитує Тимошенко

Характер і результати роботи Міністерства з питань житлово-комунального господарства України не вкладаються в загальну статистику діяльності уряду Юлії Тимошенко, яка декларує послідовність в реалізації структурних реформ.

Так прокоментував перспективи роботи уряду в контексті зриву домовленостей по широкій коаліції заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«Сьогодні після зриву домовленостей із створення широкої коаліції для уряду як ніколи важлива позитивна статистика роботи структурних підрозділів – міністерств. У випадку з низкою міністерств, особливо, МінЖКГ, ми стикаємося з серйозними політичними прорахунками керівництва, яке кінець кінцем дискредитує весь уряд і Тимошенко зокрема. Для неї персонально питання енергозбереження є ключовим. Тоді як в МінЖКГ цю проблему відверто профанували», - сказав він.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, політична підтримка фракції НУНС не буде ефективною у разі ініціації питання про відставку міністра з питань ЖКГ Олексія КУЧЕРЕНКА.

«Незважаючи на той факт, що Кучеренко був призначений за квотою НС, його нинішні політичні позиції не дуже сильні. Його навряд чи відстоюватимуть Луценко або ж близький партнер Жеваго. Головне завдання НС – збереження крісла за Луценком. От чому прорахунки чиновників міністерства можуть коштувати нинішньому міністрові ЖКГ його крісла», - відзначив експерт.