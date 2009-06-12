Тимошенко хоче «викачати» 18,6 млрд. з НБУ для Нафтогаза?

Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ вважає малоймовірним збільшення статутного фонду Національної акціонерної компанії (НАК) «Нафтогаз України» на 18,6 млрд. грн. внаслідок випуску облігацій з подальшим їх викупом Національним банком України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.СОКОЛОВСЬКИЙ сказав на прес-конференції в Києві у п`ятницю.

«Таку постанову Кабінету Міністрів (про збільшення статутного фонду «Нафтогазу» - УНІАН) прийнято, але вона ще не набрала чинності, оскільки ще не пройшла затвердження у всіх відомствах», - сказав він.

Водночас Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що «йдеться про збільшення статутного капіталу внаслідок випуску облігацій, які мав би викупити Національний банк».

«Одразу скажу, що така акція малоймовірна», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня заступник міністра палива й енергетики України Володимир МАКУХА повідомив, що Кабінет Міністрів схвалив збільшення статутного фонду «Нафтогазу України» на 18,6 млрд. грн. – до 24,1 млрд. грн.

Нагадаємо, зараз статутний фонд НАК становить 5 млрд. 564,714 млн. грн.