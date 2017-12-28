Бойовикам віддали діда, який приніс банку меду з вибухівкою українським військовим

За свободу наших звільнених з полону довелося заплатити злочинцями. Серед тих, кого віддали бойовикам, є дід-терорист. Саме він в січні 2015 року приніс на блокпост в Станиці Луганській банку меду, нібито для українських військових, але всередині банки була вибухівка, передає ТСН.

Читайте такожЗ’явилися перші фото з обміну полоненими в Донецькій областіПристрій здетонував, в результаті чого двоє військових отримали важкі поранення, третій - боєць 17-ї танкової бригади Олександр Суслопаров - помер по дорозі в лікарню. Вдома його чекали четверо дітей і вагітна дружина.

Вбивцю багатодітного батька засудили до 15 років за ґратами. Бойовики неодноразово вносили його в списки на обмін, і ось після майже трьох років ув'язнення українська сторона все ж таки передала їм вбивцю.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня 2015 року на блокпост сил АТО в Станиці Луганській близько 14 години прийшов якийсь дідусь, який назвався місцевим жителем, подарував військовим 3-літрову банку меду, подякував їм за службу і пішов. Коли солдати спробували відкрити мед, банка вибухнула (всередині було закладено вибуховий пристрій).