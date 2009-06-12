В Сімферополі відбувся мітинг проросійських організацій

В Сімферополі відбувся мітинг активістів проросійських організацій.

Як передає кореспондент УНІАН, на честь Дня Росії активісти Російської громада Криму, партії «Руський блок», Партії регіонів, козацьких організацій пройшли ходою центральними сімферопольськими вулицями. Ходу розпочинала молодь з величезним прапором Росії і духовий оркестр. Потім йшли маршем активісти з прапорами РФ звичних розмірів, Андріївськими прапорами, прапорами своїх політсил, портретом російського Президента Дмитра МЕДВЕДЄВА. Деякі скандували «Росія!».

«Ми упевнені: прийде час, коли Росія, Україна і Білорусь стануть єдиною слов`янською вітчизною», – заявив перший віце-спікер автономії, лідер Російської громади Криму Сергій ЦЕКОВ на мітингу на головній площі Сімферополя.

За оцінками правоохоронців, які стежать за громадським порядком, в акції брала участь тисяча осіб, за даними організаторів – не менш 2-х тисяч.