Релігійні лідери звернулися із закликом до Верховної Ради

Глави Української православної церкви Київського патріархату, Української греко-католицької церкви та Української римо-католицької церкви закликають Верховну Раду визнати Голодомор 1932-33 років актом геноциду українського народу.

Про це йдеться у зверненні патріарха Київського і всієї Руси-України ФІЛАРЕТА, Верховного Архієпископа Української греко-католицької церкви кардинала ЛЮБОМИРА та глави Конференції римсько-католицьких єпископів України кардинала Мар’яна ЯВОРСЬКОГО, переданому УНІАН.

У документі нагадується, що “з ідеологічних мотивів у 1932-33 роках представниками радянської влади було заплановано та здійснено одну з найбільш масових у світовій історії акцій винищення мирного населення. У межах колишньої УРСР, а також у місцевостях, де у значній кількості проживали українці, свідомо і цілеспрямовано за вказівками найвищого керівництва СРСР місцева влада вилучала всі продукти харчування, у першу чергу – зерно”.

Глави церков наголошують, що “результатом цієї акції стало знищення шляхом штучного голодомору від 7 до 10 мільйонів наших співвітчизників. Смерть цих людей стала наслідком не природних катаклізмів, військових дій чи епідемій, а нелюдської жорстокості владоможців, які свідомо прирекли їх на винищення. Незважаючи на спроби десятиліттями замовчувати факт Голодомору, про нього беззаперечно свідчать численні документи та очевидці”.

Вони висловлюють переконання, що “законодавче визнання штучного голоду 1932-33 рр. актом геноциду українського народу буде справедливою оцінкою подіям минулого, вшануванням пам’яті мільйонів невинних жертв, пересторогою нинішньому та прийдешнім поколінням”.

Тому від імені своїх церков патріарх ФІЛАРЕТ, кардинали ЛЮБОМИР та Мар’ян ЯВОРСЬКИЙ підтримують внесений Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ законопроект про визнання Голодомору 1932-33 рр. актом геноциду українського народу.

Вони просять голову Верховної Ради Олександра МОРОЗА і народних депутатів підтримати цей законопроект та законодавчо визнати геноцидом одну з найбільших трагедій української й світової історії.

16 листопада Віктор ЮЩЕНКО звернувся до народних депутатів України із закликом підтримати цей проект закону.