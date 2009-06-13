Тимошенко запросили на відбір Дитячого «Євробачення-2009»

14 червня в Міжнародному дитячому центрі «Артек» відбудеться національний відбір Дитячого «Євробачення-2009».

Як повідомили УНІАН у прес-службі МДЦ «Артек», у прямому телеефірі Першого Національного визначиться представник України на конкурсі.

Упродовж двох тижнів 15 фіналістів національного відбору Дитячого «Євробачення-2009» готувалися до фінального виступу на березі Чорного моря в «Артеку».

До «Артеку» на програму Національного відбору Дитячого «Євробачення» запрошено прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО.