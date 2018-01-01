У Житомирі триває святкування Нового року

У центрі Житомира триває святкування Нового року.

Як передає кореспондент УНІАН, основні святкові заходи проходять на майдані Корольова.

Також житомиряни прогулюються вулицею Михайлівською, Великою Бердичівською, пригощаються біля торговельних точок новорічними стравами, фотографуються біля ялинки.

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Для учасників свята діють: різдвяний ярмарок, кіно просто неба, резиденція Святого Миколая, ковзанка на Михайлівській та різдвяний вертеп.

Усі ці заходи організатори назвали “Новорічна ніч на майдані Корольова”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні уночі у Житомирі мають виступити :Світлана Ніконорова, Лена Дарк, гурти DELICAT, Moraru та ВулБа.

Також до 5 ранку житомирян розважатиме DJ.