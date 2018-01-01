В Чорному морі біля Одеси затримано іноземне судно з великою партією контрабандних сигарет

В Одеській області в акваторії Чорного моря затримано іноземне судно з більш як 1,7 тис. ящиків контрабандних сигарет. Як повідомили УНІАН у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, іноземне судно з великою партією тютюнових виробів затримали 31 грудня.

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Відзначається, що суховантаж під прапором Танзанії прямував за маршрутом «Очамчира (невизнана республіка Абхазія) - Варна (Болгарія). Після надходження інформації від СБУ про те, що судно може бути причетне до протиправної діяльності, його було зупинено за 11,5 милі на траверзі населеного пункту Курортне і супроводжено до Одеського морського порту кораблями ВМС ЗСУ. На судні виявлено 1737 ящиків сигарет без акцизних марок. Документи на виявлений вантаж відсутні. Крім того, встановлено, що у двох з 11 членів екіпажу відсутні паспорти моряків. Наразі судно-порушник затримано. Тривають відповідні невідкладні заходи. Вартість контрабанди встановлюється.

Як повідомили в прес-центрі ВМС ЗСУ, судно-порушник було виявлено в останні години 2017 року. «Керуючись положеннями законодавства України, а також Конвенцією ООН з морського права і про боротьбу з незаконним оборотом наркотичних засобів і психотропних речовин, з метою пошуку судна і подальшого спостереження за діями за розпорядженням командного центру ВМС ЗС України в море вийшов ракетний катер «Прилуки», - повідомили в прес-центрі.

Судно-порушник було виявлено технічними засобами спостереження на траверзі Курортного, катер «Прилуки» почав його переслідування. Після спроби втекти від військового катера, судно вийшло на зв'язок, і було опитане, згідно з процедурою, встановленою міжнародним морським правом.

При цьому порушник вимогу зупинитися не виконав. «З метою примусу до припинення протиправних дій ракетний катер «Прилуки» відкрив попереджувальний вогонь з артилерійської установки по курсу судна, яке було зупинено і відконвойовано в Одеський порт», - повідомили в прес-центрі.

Припинення незаконних дій іноземного судна в територіальних водах України здійснювалося за підтримки броньованих артилерійських катерів «Аккерман» і «Бердянськ» з оглядовою командою на борту, а також катера морської охорони з представниками СБУ на борту.