Документи з Держархіву про голодомор на Харківщині розміщені на сайті ОДА

На офіційному сайті Харківської обласної державної адміністрації вперше розміщено документи з Державного архіву про голодомор 1932-1933 років на Харківщині.

Як передає кореспондент УНІАН, документи для розміщення на сайті облдержадміністрації, що висвітлюють трагічні події в регіоні, підготували співробітники Державного архіву Харківської області.

За даними фахівців Держархіву, всього на цей час виявлено 444 документи на тему голодомору.

Серед архівних документів - постанови, директивні листи, телеграми, телефонограми Харківського обкому КП(б)У, місцевих партійних комітетів, виконкомів обласних, міських, районних і сільських рад, офіційні та особисті звернення голів сільрад до райвиконкомів.

За змістом документи поділяються на кілька тематичних груп. До першої належать ті, що відбивають проведення на Харківщині хлібозаготівельної політики 1932-1933 рр. і характеризують її методи. Друга група документів – про наростання продовольчих труднощів, широкомасштабного голоду, масової смертності.

Окрему групу становлять документи про політичні настрої селянства, про факти виїзду з колгоспів на роботу без відома сільради, а також селянські листи.

Крім цих документів, у архіві зберігається ще одне унікальне джерело інформації про трагічні події того часу – свідчення очевидців, спогади. Саме спогади очевидців-мешканців Балаклійського, Валківського, Олексіївського, Куп’янського, Краснокутського та інших районів дозволяють отримати унікальні факти, які не знайшли відображення в офіційних документах. Це історії цілих районів, сіл, родин, окремих людей.

Як вважають фахівці Держархіву, документи з архівосховищ допоможуть правдиво висвітлити одну з найтрагічніших сторінок українського народу, повідомляє сайт ОДА.