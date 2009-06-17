Україні потрібна мережа з 25 оптових сільгоспринків

Україна за 5 років має намір створити мережу з 25 оптових ринків сільгосппродукції загальною вартістю понад 500 млн. дол. Це передбачено державною цільовою програмою, схваленою українським урядом, повідомили РосБізнесКонсалтингу в Кабміні. Зокрема бюджетне фінансування до 2013 р. включно очікується на рівні 150 млн. дол.

Виконання програми дасть змогу знизити інфляцію, збільшити об`єм виробництва плодоовочевої продукції і створити близько 3 тис. робочих місць. Передбачається також розробити необхідну нормативну базу.

Президент Аграрної палати України Дмитро Березовський зазначив, що рішення уряду підтверджує готовність держави підтримати проект, що є важливим для залучення до його фінансування ЄБРР або Світового банку. "Водночас в документі не прописаний механізм реалізації", - зазначив експерт. На його думку, однією з основних проблем буде питання землевідведення.