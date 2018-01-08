Стало відомо, коли поховають убиту юристку Ноздровську

Похорон убитої на Київщині юристки Ірини Ноздровської відбудеться у вівторок, 9 січня.

Про це донька загиблої Анастасія Ноздровська повідомила на сторінці в Facebook.

"Похорон у вівторок", – написала вона. Також Анастасія Ноздровська уточнила, що похорон пройде в селі Демидів, люди збиратимуться на 10-11 годину ранку.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки с. Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла три дні тому, виявили у місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-глави Вишгородського районного суду Дмитро Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

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Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.

До складу оперативно-слідчої групи з розслідування справи увійшли працівники Головного слідчого управління та Департаменту карного розшуку Нацполіції. Проведення заходів з розкриття вбивства Ноздровської взяли на особистий контроль голова НПУ Сергій Князєв та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За попередніми даними експертизи, Ноздровська померла від множинних колото-різаних ран.