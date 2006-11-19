Невідомі обстріляли будинок генерального директора ЧАЕС

Проти ночі на неділю невідомий обстріляв будинок генерального директора Чорнобильської атомної електростанції Ігоря Грамоткіна. Про це повідомляє ICTV.

Як розповів власне керівник підприємства, постріл з гвинтівки зробили по вікнах котеджу, що світилися, і в якому раніше він проживав. За словами І.Грамоткіна, нещодавно він виїхав із цього котеджу. Гендиректор ЧАЕС пов`язує подію з виходом до ефіру початком жовтня програми з циклу "Закрита зона", в якій було продемонстровано оперативну зйомку за фактом нібито пропозиції хабара керівництвові станції з боку німецької фірми NUKEM. Оперативна зйомка проводилася в котеджі, який і було обстріляно. Міліція провадить слідство.

Німецька NUKEM, що будує в Україні завод з утилізації твердих радіоактивних відходів (РАО) з Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС), що виводиться з експлуатації, усунула від роботи звинуваченого в корупції співробітника і заявила про проведення власного розслідування. "5 канал" показав запис розмови співробітника NUKEM із директором ЧАЕС вереснем 2005 р., в якому перший, напевно, пропонував директорові персональні переваги.

РБК-Україна