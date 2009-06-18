Порошенко: криза почалася з банків

Голова Ради Національного банку України ПЕТРО ПОРОШЕНКО вважає, що за рахунок рекапіталізації банків вдасться вирішити проблеми 2 млн. вкладників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора під час візиту до Вінниці.

«За рахунок рекапіталізації банків ми за наступні два місяці вирішимо проблеми двох мільйонів вкладників», – сказав П.ПОРОШЕНКО.

На його думку, в Україні намітилася тенденція до стабілізації ситуації у фінансово-банківській сфері. «Криза почалася з банківської системи, і на сьогоднішній день ми можемо констатувати, що стабілізація починається з банківської системи. Люди повірили в національну валюту і не вишикуються в чергу до пунктів обміну валют, і як тільки схлинув попит на валюту – гривня зміцнилася», – зазначив він.

При цьому голова Ради НБУ додав, що ці тенденції зберігатимуться, адже Україна «плідно співробітничає з Міжнародним валютним фондом, у нас збільшилися золотовалютні запаси».

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня 2009 року Кабінет Міністрів України затвердив перелік з семи банків для рекапіталізаціїї державою: «Надра», «Родовід Банк», «Фінанси і Кредит», «Укргазбанк», «Укрпромбанк», «Імексбанк» і банк «Київ».

10 червня Кабмін ухвалив рішення про рекапіталізацію трьох недержавних комерційних банків – «Укргазбанку», «Родовід Банку» і банку «Київ».

Виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ 10 червня заявив, що питання про рекапіталізацію банка "Надра" і "Укрпромбанку", можливо, вирішуватиметься наприкінці червня, після проведення цими банками реструктуризації своєї заборгованості перед зовнішніми кредиторами.