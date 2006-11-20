Семенюк визнала, що зірвала план приватизації

Фонд державного майна прогнозує невиконання бюджетного плану надходжень коштів від приватизації в 2006 році через відміну або припинення конкурсів з продажу низки великих підприємств.

Про це журналістів повідомила голова ФДМ Валентина Семенюк.

«Цього року план приватизації зірваний», – сказала Семенюк.

За її словами, основними причинами зриву приватизаційного плану є відміна продажу КГОКОРа, припинення конкурсу з продажу 76% «Луганськтепловоза» через судові ухвали (у тому числі і за позовом «Укрзалізниці»), скасування конкурсу з продажу 38,14% акцій «Комсомольського рудоуправління».

Крім того, за словами Семенюк, Кабмін не підтримав ініціативу Фонду з продажу міноритарних пакетів акцій низки обленерго на фондових біржах в 2006 році, наполягаючи на доцільності продажу крупніших пакетів акцій.

Як повідомлялося, Кабмін включив пакети акцій «Луганськтепловоза», «Комсомольського рудоуправління» і міноритарні пакети низки обленерго до внесеного в Раду у вигляді законопроекту орієнтовного списку підприємств для приватизації в 2007 році.

У січні-жовтні Фонд державного майна перерахував до державного бюджету 348,974 млн. гривень, отримані від продажу державного майна.

Верховна Рада визначила в держбюджеті на 2006 рік прибутки від приватизації у розмірі 2,122 млрд. гривень.

У 2005 році Фонд державного майна перерахував до бюджету 20,686 млрд. гривень, отримані від продажу державного майна.

Обком з посиланням на Українські новини