Український «БТА Банк» готує ребрендинг

«БТА Банк» (Україна) має намір здійснити ребрендинг. Про це УНІАН повідомила заступник голови правління «БТА Банку» (Україна) Наталія СЕРГЕЄВА.

«Наш банк працює на фінансовому ринку України з 2006 року. Динамічний розвиток повинен мати і відповідний зовнішній складник. Керівництво банку вважає, що нинішнє становище нашого фінансового підприємства, яке входить у десятку найстабільніших банків України, – це найбільш відповідний час для посилення іміджу та вироблення нової стратегії розвитку», - повідомила Н.СЕРГЕЄВА.

Вона зазначила, що вже розроблено концепцію ребрендингу, і найближчим часом буде проведено презентацію нового бренду банку.

Раніше повідомлялося, що російський «БТА Банк» ухвалив рішення про перейменування на «АМТ-банк». Про це заявляв керівник російського банку Мухтар АБЛЯЗОВ. Таке рішення про перейменування він пояснив бажанням банку дистанціюватися від казахського «БТА Банку», який має суттєві фінансові труднощі.

«Ми хочемо дистанціюватися від казахського банку, який володіє 22% російського «БТА Банку» і не впливає на його стратегію, решта акціонерів банку - російські інвестори, і банк - російський», - заявив М.АБЛЯЗОВ.

За інформацією Н.СЕРГЕЄВОЇ, частка АТ «БТА Банк» (Казахстан) у ВАТ «БТА Банк» (Україна) становить 9,9%.

Довідка УНІАН. Рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» підтвердило кредитний рейтинг українського банку ВАТ «БТА Банк» - uaBBB. Тип рейтингу – довгостроковий кредитний рейтинг за Національною рейтинговою шкалою. Прогноз кредитного рейтингу – стабільний.

ВАТ «БТА Банк» входить до першої десятки банків України за рейтингом надійності депозитних вкладів (дані агентства «Кредит-Рейтинг» станом на 03.04.09). За спеціально розробленою агентством рейтинговою шкалою БТА Банк отримав оцінку «4» (максимум «5»), що свідчить про високу надійність банку.

ВАТ «БТА Банк» (раніше ВАТ «Український кредитно-торговий банк») створено 1992 року.

Філії та відділення ВАТ «БТА Банк» є в Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Дніпродзержинську, Кривому Розі, Луганську, Херсоні, Одесі, Маріуполі, Чернівцях і Судаку.

Активи банку на 1 січня 2009 року становили 3 млрд. 178 млн. 432 тис. грн., зобов`язання – 1 млрд. 646 млн. 256 тис. грн., власний капітал – 1 млрд. 532 млн. 176 тис. грн., статутний капітал – 1,5 млрд. грн.

Чистий прибуток «БТА Банку» за 2008 рік становив 10,664 млн. грн.