Миколаївщина потерпає від спалахів кору та гепатиту А: 80 людей потрапили до лікарень

У Миколаївській області продовжує зростати кількість хворих на гепатит А, наразі у лікарнях знаходяться 72 пацієнти. В той же час, в області зафіксовано 14 випадків захворювання на кір.

Відповідні дані наводить у Facebook прес-секретар Управління охорони здоров`я Миколаївської ОДА Юрій Багрянцев.

Коментуючи ситуацію із захворюваністю гепатитом А, посадовець повідомив, що станом на 15 січня в областній інфекційній лікарні знаходяться 52 пацієнта. З них діагноз підтверджено у 42 пацієнтів. Крім того, 20 дітей знаходяться в обласній дитячій інфекційній лікарні, діагноз підтверджено у 16 з них.

Багрянцев також розповів, що з початку року на Миколаївщині зафіксовано 14 випадків захворювання на кір, три з них – у дітей. Діагноз лабораторно підтверджено у 1 дорослого пацієнта.

Читайте такожУ Чернівецькій області зафіксували майже 500 випадків захворювання на кірНаразі на стаціонарі в обласній інфекційній лікарні перебувають вісім осіб, у шести випадках хвороба має важкий перебіг. Двоє осіб знаходяться на амбулаторному лікуванні. Одного пацієнта виписали.

В обласній дитячій інфекційній лікарні на стаціонарному лікуванні також знаходяться двоє дітей, захворювання має важкий перебіг. Одну дитину було виписано.

10 січня повідомлялось, що в Миколаєві діагностували 62 випадки захворювання на гепатит А. За попередньою інформацією, усі недужі на жовтяницю вживали розливну воду. Її недостатнє очищення, найпевніше, і стало причиною масового захворювання.