Тимошенко заборонила Павленку навіть заїкатися про гроші

Уряд зірвав затвердження кошторису реконструкції НСК «Олімпійський». За інформацією "Дела",питання виділення грошей на ремонт стадіону, який повинен прийняти фінальний матч чемпіонату Європи 2012 року, розглядався на останньому засіданні Кабміну.

Міністр сім`ї, молоді і спорту Юрій Павленко запропонував збільшити проектну вартість реконструкції «Олімпійського» ще на мільярд гривень. За розрахунками міністра, у загальному підсумку стадіон повинен обійтися державі в 3,2 мільярда, - це в 2 рази дорожче за первинний кошторис. Проте прем`єр-міністр різко перервала доповідь Павленка. Вона заборонила говорити про додаткове фінансування, зіславшись на висновок ГоловКРУ, яке визнало кошторис по «Олімпійському» завищеним на мільярд гривень.

«Ви і так роздули кошторис реконструкції, КРУ вже готує свої висновки із цього приводу! Я вам забороняю це і прошу навіть не заїкатися про додатковий мільярд, щоб не спровокувати скандал з УЕФА», — передає слова прем`єра джерело «Дела» в Кабміні.

Юрій Павленко підтвердив «Делу» факт суперечки з прем`єром на останньому засіданні Кабміну. «Так, дискусія була, але кошторис ми не затвердили, оскільки незалежна експертна група на чолі з начальником ГоловКРУ Миколою Сивульським не встигла закінчити аналіз кошторису, оскільки почала його із запізненням», — виклав свою версію міністр. Крім того, Павленко визнав, що пропозицію збільшити кошторис вніс саме він. «Формально я запропонував збільшити кошторис, проте за цим стоїть робота величезної групи людей з профільних міністерств і інших організацій, у тому числі і генерального проектанта», — відзначив Павленко.

За інформацією «Дела», в попередньому висновку КРУ, який ліг на стіл Тимошенко, йдеться, що вартість проекту реконструкції «Олімпійського» необгрунтовано зросла в два рази за один рік. Експерти контрольно-ревізійного управління звертають увагу, що будівництво нових стадіонів в Донецьку або Дніпропетровську, яке проводилося за приватні інвестиції, обійшлося в рази дешевше.