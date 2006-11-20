Луганські журналісти голодують другу добу

На Луганщині другу добу голодують журналісти газети «Сватівські відомості», протестуючи проти підвищення тарифів.

Як повідомив кореспонденту УНІАН телефоном учасник голодування Андрій КРЮКОВ, свою акцію журналісти проводять під гаслом: «Краще померти від голоду, ніж платити за холод».

Сьогодні до них приєдналися шестеро жителів міста Сватове.

Як зазначив А.КРЮКОВ, мешканці міста поставили чотири намети та забезпечують голодуючих кип’ятком. Влада так і не спромоглася провести обіцяну на сьогодні на 15-ту годину позачергову сесію міської ради, як цього вимагають голодуючі. Сесію перенесено на 10-ту годину 21 листопада. А.КРЮКОВ також повідомив, що журналісти простояли всю ніч на центральній площі Сватового біля багаття. Близько опівночі до них приїжджала машина «швидкої допомоги», щоб перевірити стан здоров’я. Сьогодні зранку до голодуючих підходив міський голова Микола ШЕРСТЮК і поцікавився їх здоров’ям.

Губернатор області Олександр АНТІПОВ з голодуючими не зустрівся, хоча обіцяв.

До голодуючих приєдналася пенсіонерка міста Сватове 71-річна Людмила СВИЛОГУЗОВА. На сьогодні в акції беруть участь 10 чоловік.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада журналісти «Сватівських відомостей» звернулися до колег-журналістів з проханням надати інформаційну підтримку їхній акції безстрокової голодовки під гаслом «Краще померти від голоду, ніж платити за холод».

У своєму зверненні до журналістів вони зазначали, що 7 листопада Сватівська міська рада прийняла рішення про підвищення тарифів на опалення до 10,53 грн. за квадратний метр. Журналісти видання вимагають від міської ради провести позачергову сесію, на якій скасувати рішення про підвищення тарифів.

Крім того, вони вимагають залишити старі тарифи до кінця опалювального сезону і перенести розгляд питання про підвищення на травень, створити постійну діючу комісію для вивчення ситуації щодо якості постачання послуг Сватівським відділенням «Теплокомуненерго», а також регулярно інформувати мешканців Сватове про роботу цієї комісії і по закінченню опалювального сезону провести громадські слухання, на яких комісія повинна відзвітувати про свою роботу. У разі, якщо вимоги журналістів не буде виконано, вони вимагають відставки міського голови, а відповідальність за стан свого здоров’я і всіх, хто приєднається до їхньої акції, покладають на міського голову та депутатів міськради.