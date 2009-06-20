Україна хоче будувати в Сочі готельний комплекс для Олімпіади-2014

Україна хоче побудувати в Сочі в Імеретинській низовині готельний комплекс для зимової Олімпіади в 2014 році.

Як повідомили УНІАН в Посольстві України в РФ, про це йшлося під час українсько-російських переговорів щодо умов участі українських будівельних компаній в ході будівництва об`єктів до ХХІІ Олімпійських зимових ігор 2014 року в Сочі.

За інформацією Посольства України в РФ, в переговорах з української сторони взяв участь заступник міністра регіонального розвитку і будівництва Дмитро ІСАЄНКО, з російської сторони - віце-президент з економічних питань ДК “Олімпбуд”– Олександр НІКОНОВ.

В ході засідання українській стороні надано детальну інформацію про порядок участі інвесторів в будівництві олімпійських об`єктів і про вимоги до претендентів з підготовки заявки на участь у відборі виконавчих робіт (послуг) з будівництва (реконструкції) олімпійських об`єктів.

«З української сторони було висловлено зацікавленість взяти участь в реалізації вказаного проекту», - повідомили в Посольстві.