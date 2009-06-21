Як з військового аеродрому зробити мирний аеропорт

У Євпаторії хочуть створити аеропорт на базі злітно-посадочної смуги Євпаторійського авіаційного ремонтного заводу, що належить Міністерству оборони України.

Як повідомляє євпаторійський портал «Каламіт», виконком відповідно до рішення міськради надіслав лист до Міноборони з клопотанням про передачу в комунальну власність територіальної громади міста злітно-посадочної смуги з прилеглою стерновою доріжкою військового аеродрому 2 класу Євпаторія.

Концепцію бізнес-плану проекту зі створення «Аеропорту Євпаторія» розробило державне підприємство Міноборони «Євпаторійський авіаційний ремонтний завод» разом із головним управлінням інвестиційної політики і зовнішньоекономічних зв`язків Євпаторійської міської ради з метою реалізації Генерального плану міста, а також Стратегічного плану економічного і соціального розвитку Євпаторії на період до 2015 року.

«Мета проекту - створення високотехнологічного підприємства, яке в довгостроковій перспективі здатне виконувати функції мультимодульного пасажирського і вантажного вузла Західного Криму», - повідомляє портал.