КНДР проведе міжнародний рок-фестиваль

Північна Корея вперше в своїй історії проведе 1-4 травня 2007 року в Пхеньяні великомасштабний рок-фестиваль "Рок заради миру".

Як повідомляє сайт "Голос Кореї", до північнокорейської столиці запрошують музикантів з капіталістичних країн, зокрема із США, які грають в будь-якому стилі, - аж до "важкого металу".

Єдине обмеження - в текстах пісень не повинно міститися пропаганда війни, сексу, насильства, наркотиків, колоніалізму і расизму, а також критики на адресу КНДР і соціалізму.

За даними "Голосу Кореї", нині одержані заявки від 41 групи з 19 країн світу.

Утім, рок-музика прозвучить в Пхеньяні не вперше. Ще наприкінці 80-х років на сценах північнокорейської столиці гриміли пісні у виконанні Ірини Отієвої і Алли Пугачової, а на початку 90-х до Пхеньяну дісталася група японських металісток "Шоу-я", яка виступала в центральному художньому театрі "Мансуде".

Щорік у квітні в Пхеньяні проводиться музичний фестиваль "Квітнева весна" до дня народження покійного вождя Кім Ір Сіна. Час від часу до його програми потрапляют рок-музиканти західних країн. Проте північнокорейська версія "Вудстока", яка запланована на майбутній рік, в Пхеньяні ще не проводилася.

РІА "Новости"