На Житомирщині прикордонники виявили громадянку Молдови, що перебуває в міжнародному розшуку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирського загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби України.

36-річну молдаванку, яку розшукують правоохоронні органи Молдови за організацію злочинної групи з торгівлі людьми, викрили учора ввечері прикордонники відділу «Овруч» на кордоні з Білоруссю.

В ході проведення прикордонного контролю автомобіля «Мерседес», що рухався на в’їзд в Україну, правоохоронцями було встановлено, що один із пасажирів автівки, а саме громадянка Молдови, перебуває в міжнародному розшуку.

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Особисті дані іноземки були занесені до бази даних міжнародної організації кримінальної поліції «Інтерпол», відповідно до якої жінка перебуває вміжнародному розшуку за скоєння кримінального злочину.

Наразі злочинницю, яка розшукується за трьома статтями Кримінального кодексу Молдови затримано та встановленим порядком передано співробітникам Національної поліції.