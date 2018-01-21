У Тернополі відбувся ювілейний 30-ий фестиваль "Нова радість стала" (фото)

У Тернополі відбувся ювілейний 30-ий фестиваль «Нова радість стала». Як передає кореспондент УНІАН, участь у ньому взяли колективи зі всієї області.

Привітали з ювіленийм фестивалем учасників та гостей свята голова Тернопільської ОДА Степан Барна та секретар міської ради Віктор Шумада. За словами Барни, за всі роки, що фестиваль організовується в області, участь у ньому взяли понад 500 колективів.

«Це чудово, бо до цього дійства залучаються села, громади та райони області. Участь у вертепах беруть як дітки, так і дорослі, і це є не що іншим, як розвитком культури та пошуком нових образів співзвучних із сучасними подіями. Сьогодні на території області функціонують понад 800 аматорських колективів, які прославляють Різдво Христове і для нас дуже важливо, що ці традиції, котрі формувалися з тисячолітньою культурою, продовжені, а колективи, які їх дотримуються, прославляють нашу культуру не тільки в Україні, а й на весь світ», – зазначив під час виступу Барна.

Начальник управління культури ОДА Григорій Шергей відзначив, що обласне свято зимового календарно-обрядового фольклору організовують задля збереження, розвитку, популяризації українських традицій.

«Ми його пропагуємо вже багато років, але головне те, що у нас є матеріал, який дуже важливий для фольклористів та науковців. Тому що в кожному селі відповідно до події створюються нові колядки, народжуються нові обряди, герої у вертепних дійствах. Особливо це популярно коли ми говоримо про царя Ірода і зрозуміло, кого сьогодні асоціюють з цим персонажем», – зауважив Шергей.