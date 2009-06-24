Сторож застрелив 17-річного крадія

У Дніпродзержинську сторож приватного підприємства застрелив 17-річного крадія.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Управління Міністерства внутрішніх справ у Дніпропетровській області.

За даними правоохоронців, у ніч на вівторок на територію одного з приватних підприємств Дніпродзержинська через паркан проникли четверо невідомих осіб, які, зламавши двері одного з боксів, намагалися скоїти крадіжку продуктів харчування.

В цей час грабіжників помітив 48-річний сторож підприємства та намагався припинити дії зловмисників, здійснивши з рушниці один постріл вгору та два постріли в бік грабіжників. Смертельне вогнепальне поранення грудної клітини отримав 17-річний учасник крадіжки. Ще одного 20-річного зловмисника сторож затримав, йдеться у повідомленні ЦГЗ.

Слідчий відділ Заводського райвідділу міліції Дніпродзержинська порушив кримінальну справу за фактом навмисного вбивства за ст. 115 ч. 1 Кримінального кодексу України. Сторож підприємства затриманий.