Карпачова: на сьогодні в Україні борги із зарплати зросли вдвічі

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА стверджує, що на сьогодні вдвічі зросла заборгованість по заробітній платі в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.КАРПАЧОВА сказала під час виголошення щорічної доповіді в парламенті.

За її словами, «борги із заробітної плати в порівнянні з минулим роком зросли більше як удвічі – з 752 млн. грн. в минулому році до 1 млрд. 405 млн. грн. у травні поточного року».

Вона також зазначила, що на сьогодні, якщо обраховувати за критеріями Світового банку, то до бідних в Україні можна віднести понад 70% населення. За її словами, кількість найманих працівників «зменшилася більше як на 710 тисяч». За її даними, майже один мільйон наших громадян перебувають на обліку в службі зайнятості як безробітні, а 1 млн. 700 тис. вимушені працювати в режимі неповної зайнятості. «На кожне робоче місце в Україні претендує 9 безробітних, а у Вінницькій, Черкаській, Івано-Франківській областях на одне місце претендує від 40 до 50 осіб», - підкреслила Н.КАРПАЧОВА.

За її словами, середня заробітна плата за рік зросла лише на 6% в порівнянні з попереднім роком, а споживчі ціни підвищилися на 15%.

Також вона зазначила, що оплата медичних послуг зросла на третину, а квартирна плата підвищились на 35%, тарифи на гарячу воду і опалення зросли на 50%.

«Це свідчить про зменшення розміру реальної заробітної плати насамперед працюючого населення», - підкреслила Н.КАРПАЧОВА.