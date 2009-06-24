Нацрада з ТБ майже легалізувала "ОРТ" в Україні

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення позитивно оцінює наміри зарубіжних мовників, які бажають легалізувати свою діяльність на території України, – таку думку поділяють всі члени Національної ради, хоч і пропонують різні способи для досягнення цієї мети.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, за ухвалення рішення про державну реєстрацію ОРТ як суб’єкта інформаційної діяльності проголосувало шестеро із сімох присутніх на засіданні членів Національної ради.

Коментуючи цю ухвалу, перший заступник голови Національної ради Андрій МИРОШНІЧЕНКО наголосив, що це тільки перший крок до легалізації російського мовника на території України. Тривають переговори і Національна рада разом з керівництвом „Первого канала. Всемирной сети” знайдуть шлях до розв’язання цього досить складного з правового погляду питання.

„Державна реєстрація компанії як суб’єкта інформаційної діяльності дає змогу Національній раді мати на території України контрагента, який візьме на себе зобов’язання, – і такі зобов’язання вже були висловлені під час переговорів, – щодо повної адаптації програм „Первого каналу. Всемирной сети” та „Цифрового телесемейства” до вимог українського законодавства”, – сказав А.МИРОШНІЧЕНКО.