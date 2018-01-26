​На Житомирщині розпочався прийом документів від кандидатів на здобуття щорічної премії Огієнка

Прийом документів триватиме до 28 лютого цього року. Переможці отримають нагороду у кожній з 5 номінацій.

На Житомирщині розпочався прийом документів від кандидатів на здобуття щорічної премії імені Івана Огієнка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, прийом документів триватиме до 28 лютого цього року. Переможці отримають нагороду у кожній з 5 номінацій.

"Премія присуджується за заслуги у розвитку національної духовної культури, утвердження української державності, міжнаціональної та міжконфесійної злагоди у номінаціях: «Література», «Мистецтво», «Освіта», «Наука», «Громадська, політична та духовна діяльність»", - повідомляє управління культури та туризму Житомирської ОДА.

Нагадаємо, що депутати Житомирської обласної ради погодили збільшення премії імені Огієнка. "Якщо раніше переможці отримували до 3 тис. грн, то відтепер лауреат премії може отримати до 10 тис. грн", - уточнили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації.

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Як повідомляв УНІАН, ця премія заснована з метою вшанування видатного українського вченого-мовознавця, письменника, перекладача, педагога, державного та церковного діяча, уродженця селища Брусилів Житомирської області Івана Огієнка – митрополита Іларіона (1882-1972 рр.).

30 листопада минулого року в Житомирському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація книг Миколи Тимошика про Огієнка. Також у центрі Житомира на вулиці МихайлівськійОгієнку встановлено пам'ятник.