Екс-голова ФДМУ О.Бондар розкаже про проблеми приватизації. Прес-конференція в УНІАН

09:43, 22 листопада 2006
Суспільство
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23 листопада о 14-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція народного депутата, заступника голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації, екс-голови Фонду державного майна Олександра Бондаря на тему: “Проблемні питання приватизації в Україні” (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).  Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном:  279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями. 

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