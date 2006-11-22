Екс-голова ФДМУ О.Бондар розкаже про проблеми приватизації. Прес-конференція в УНІАН

23 листопада о 14-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція народного депутата, заступника голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації, екс-голови Фонду державного майна Олександра Бондаря на тему: “Проблемні питання приватизації в Україні” (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном: 279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.