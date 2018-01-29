В Одесі затримали екс-керівників Адміністрації морпортів - ЗМІ

Колишніх посадовців підозрюють у розтраті сотень мільйонів гривень.

Детективи НАБУ затримали в Одесі колишнього директора Адміністрації морських портів України Андрія Амеліна та його заступників.

Про це повідомляє «Думская», посилаючись на джерела в правоохоронних органах та інформацію АМПУ.

Читайте такожМасштаб корупції на держпідприємствах "не описати словами" - голова НАБУНаголошується, що згідно з повідомленням Адміністрації, обшук на території її одеської філії проводився на підставі постанови слідчого судді Солом'янського районного суду Києва, в рамках кримінального провадження, відкритого щодо подій 2015 року. Мова йде про можливе привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ «Техморгідробуд Миколаїв» за попередньою змовою з колишнім керівництвом АМПУ.

Компанія «Техморгідробуд», як зазначається, у 2015-2016 роках займалася днопоглибленням у Бердянському та Маріупольському портах. Спочатку вартість робіт була визначена у 290 млн 310 тис грн. Надалі, за ініціативою Амеліна було оголошено ще один конкурс, який виграв все той же «Техморгідробуд». Цього разу вартість робіт склала 712,18 млн грн.

Договорами між АМПУ та «Техморгідробудом» зацікавилися правоохоронці. У травні 2016 року за фактом привласнення державних коштів було відкрито кримінальне провадження.

Раніше повідомлялося, що Детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводять обшуки на території Одеської, Миколаївської областей та міста Києва.

Зазначалося, що обшуки проводяться в рамках розслідування, пов'язаного з можливими фактами зловживань при закупівлі послуг з днопоглиблення в Бердянському та Маріупольському морських портах у 2015 та 2016 роках.